Il existe différents types de gel UV – Gel de modelage – Gel Biphasé – Gel Monophase - Acrylgel - Gel fibrique - Poly Soft Touch

Le gel de modelage appelé aussi gel de construction est en général posé sur une capsule ou sur un rallongement au chablon. Il peut bien entendu aussi être utilisé pour un renforcement de l’ongle naturel. C’est la viscosité qui déterminera la solidité de la pose. En effet plus celle-ci est épaisse plus le gel sera résistant aux chocs. Ces gels ne coulent pas vers les cuticules mais nécessitent tout de même un peu de limage pour une belle mise en forme.

Conseil de pro : Si vous avez un travail manuel ou vos ongles sont beaucoup sollicités n’hésitez pas et optez pour un gel de modelage à viscosité épaisse tel que l'Elastolux ou le gel fibrique.

Le gel biphasé est en général de viscosité moyenne et auto-lissant. Biphase veut dire qu’il est fait à la fois modelage et finition. Ce sont des gels que l’on pose souvent pour un renforcement de l’ongle naturel ou lors d’un remplissage.

Conseil de pro : La brillance de ces gels est déjà remarquable mais pour une ultra brillance nous conseillons tout de même d'appliquer un gloss de finition.

Le gel monophase est un gel qui fait toutes les phases. Adhérence-Modelage-Finition. Il est en général de viscosité fine, auto-égalisant et de belle brillance. Moins résistant il n’est pas à conseiller pour des personnes très manuelles. Absolument parfait pour des french aux pieds ce gel bien posé ne nécessite plus de limage.

Conseil de pro : Il se travaille aisément et est idéal pour des femmes n’ayant pas beaucoup de temps à consacrer à la beauté des ongles.

L'acrylgel et le poly soft gel sont aussi résistant que de la résine ils sont fortement conseillés aux débutantes. De viscosité ultra épaisse ils ne coulent pas et vous laisse le temps de façonner proprement votre construction. Aussi adaptés aux ongles à problème de décollement intense, au rallongement de formes extrêmes, aux french reverse et au baby-boomer.

Gel ou vernis permanent ?

Le vernis permanent n’arrête pas d’évoluer. Ce produit n’agresse pas les ongles et a une tenue de plusieurs semaines. Avec le rythme de vie actuelle ou, de nombreuses femmes n'ont plus le temps pour une manucure au vernis classique, la manucure au vernis permanent est une bonne alternative. Par conséquent, et pour répondre à leurs besoins, les vernis permanents ont été créés et le succès fût immédiat que ce soit chez les particuliers ou les professionnels. On trouve ces produits dans tous les salons de beauté et la plupart des magasins. La composition de ces vernis permet de réaliser une manucure longue durée sur vos ongles. Que vous fassiez une manucure au gel ou une manucure au vernis permanent il vous faudra une lampe LED.

Avant les vernis permanents il existait déjà depuis bien longtemps les gels pour ongles, qui aujourd’hui sont tous compatibles aux lampes LED. La différence par rapport au vernis permanent c’est qu’ils renforcent fortement la plaque de l’ongle et rendent possible de réaliser de nombreuses techniques et combinaisons. Ces produits sont moins demandés par les particuliers en raison d'une plus grande minutie de travail (préparation de l’ongle et des cuticules) lors de leur utilisation. Ils sont essentiellement pratiqués par des professionnels qualifiés qui ont effectués un bon nombre de formations pour que la construction et l’extension de l’ongle soit uniforme et sans décollements.

Le gel est un produit qui rallonge la plaque de l'ongle en peu de temps. Il vous permet de réaliser une construction d’une forme et d’une longueur d'ongles spécifique. Ce type de produit tout comme le vernis permanent durcit dans une lampe UV/LED. Les gels sont appliqués sur des ongles naturels, des capsules ou des chablons. Obtenir plus facilement la forme souhaitée et corriger certaines imperfections de l’ongle est possible même avec les gels de camouflages. Notre site Onglemod propose un bon nombre de produits et de gels de différentes couleurs (blanc, rose, nude, beige) qui sont tous compatibles UV/LED. Ils sont disponibles en 15,30 et 50ml et même en kit. Si vous aimez une manucure avec un effet plus naturel optez pour une construction avec un gel rose laiteux ou nude et si vous aimeriez que vos couleurs vives et flashy ressortent encore davantage optez pour une construction avec un gel blanc laiteux.

Que vous soyez fan de gel de construction, de gel cover, de gel fibrique ou de gel monocouche sur notre site Onglemod vous trouverez certainement votre produit coup de cœur.